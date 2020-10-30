臻佶祥協會食物銀行 獲贈全新冷凍貨車

南機場幸福食物銀行自102年底成立運作以來，長期幫助南機場社區低收、中低收入弱勢家庭及社會局轉介急難救助民眾，以點數兌換生活所需食物及日用品，目前已成立第二間實體食物銀行，命名為「臻佶祥黎安幸福食物銀行」，

今獲得財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會捐贈一輛價值80萬8千元的冷凍冷藏貨車。

台北市臻佶祥社會服務協會理事長、忠勤里長方荷生表示，非常感謝侯永都基金會捐贈冷凍冷藏貨車，讓該協會可藉由捐贈的交通輸具，將社會及企業愛心捐贈物資，快速安全的送抵食物銀行，配合既有的機制，分送到需要關懷救助的人手中，讓社會的關懷與溫暖，造福更多需要幫助與照顧的朋友。

方荷生表示，南機場幸福食物銀行102年底成立運作以來，長期幫助南機場社區低收、中低收入弱勢家庭及社會局轉介急難救助民眾，每月給予500點兌換店數，可至幸福食物銀行換取家戶生活所需食物及日用品，截至109年5月止，南機場幸福食物銀行每月平均領取物資點數計8萬6643點，食物銀行會員數達336戶。

為協助更多弱勢家庭，臻佶祥協會與台北市信義區黎安里合作，利用當地國防部閒置廢棄空間，成立該協會於台北市第二間實體食物銀行，命名為「臻佶祥黎安幸福食物銀行」，藉以幫助更多弱勢族群方便就近領取需要的物資。

方荷生說，侯永都社會福利慈善事業基金會長年關注老人、身心障礙者、兒童、弱勢家庭的照顧，對於公益團體及慈善團體之捐助更是不遺餘力，該基金會副董事長侯博裕特捐贈一輛價值80萬8千元的冷凍冷藏貨車給臻佶祥黎安幸福食物銀行，做為該食物銀行運送物資及續食之用，這也是侯永都基金會歷年來捐贈社會公益的第23部車輛。