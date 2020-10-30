雙北環狀線爭取經營權 柯文哲：拜託林佳龍處理

雙北市府積極爭取捷運環狀線經營權，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜爭鋒相對，柯今再次強調，「每個人有每個人的堅持，所以一定要中央協調，我會拜託林佳龍處理。」

柯文哲出席ChargeSPOT「共享創造新價值，建構充電生活圈」發布會活動，被媒體追問，是否會積極爭取環狀線，柯表示，「這種東西就是討論不會有結果，所以就是要請交通部出來協調，因為每個人有每個人的本位主義，這沒辦法解決，所以一定要由上位出來解決，所以要拜託林佳龍部長出來協調。」

媒體再追問，侯友宜有無給台北市正面回應，柯文哲說，「沒有，每個人有每個人的堅持，所以一定要中央協調，我會拜託林佳龍處理。」

至於外界認為環狀線比較賺錢，雙北才因此爭取經營權，柯文哲表示，「未來十年它是台北市最重要建設，兩千三百億主鍵跟基建，加上都市發展一下子就超過三千億，所這是台北很重要的建案。」

另外，民進黨立委高嘉瑜表示「選市長也是她未來一個選項」，媒體試問柯市長她適合嗎？柯則回答，「唉唷，訓練訓練也是可以。」

北市副市長黃珊珊上任後，一直被點名為是台北市長接班人，媒體問若高嘉瑜參戰，到時候會幫誰？柯文哲笑笑帶過，沒任何回答。而高嘉瑜近期直指柯文哲最近很黑（負面），柯說，「不會啦！我現在是黑太陽。」

關於松山飛機場周圍有違建的咖啡廳，市府沒有拆除，反而是東門商圈違建被拆除，柯文哲表示「既然你要具名檢舉，我們就去拆，有人檢舉就會拆掉。」是否帶隊去拆除？柯說，「會啊會啊！要拆啊！」