智慧臨停讓家長接送學幼童 新北111年全面上路

新北市長侯友宜今天針對議員主張擴大智慧停車政策以解決家長接送小孩臨停問題指出，附設幼托學校從新學年下學期起全面實施。新北市府交通局補充，民國111年上路。

新北市議會今天進行市政總質詢，中國國民黨市議員江怡臻質詢表示，不少學校附設公托或公幼，但接送學齡前幼兒，不可能讓小孩自己從校門口走到托育教室，得倚賴父母抱或牽送到定點，有些家長甚至一個人帶好幾個小孩。

她舉三峽某國中附設幼兒園為例表示，實測發現從校門口停好車再帶著小孩走到教室，最快也要11分鐘，「這還不包含找停車位的時間。」既然新北市政府推智慧臨時停車，方便家長接送小孩，但仍在試辦階段，何時可以全面上路。

侯友宜答詢指出，停車確實是個問題，尤其每個學校的距離不同，目前試辦以6分鐘為基準，未來會根據現場狀況來設定臨停時間長短。

侯友宜允諾，新學年的下學期開始，附設公托、公幼的學校將全面實施智慧臨時停車，並結合科技執法，逾時就開單。

新北市政府交通局停車營運科長許芫綺接受中央社記者電訪表示，智慧臨時停車預計民國111年上路，因此明年上半年重新製作路邊開單勞務委外標案時，會把智慧停車納入新契約中。

許芫綺說，同時也會評估哪些路段的路寬、周遭環境等條件適合設置智慧停車柱，比方說有些學校旁邊連人行道都沒有，就不適合，將規劃立告示牌，讓家長知道臨停時間，由警方協助開單。

此外，去年底率先在永和區永平國小、板橋區文德國小試辦智慧停車，明年1月會再新增汐止區秀峰高中、板橋區海山國小、林口區新林國小，總試辦校數將達到5間。

交通局在試辦學校的家長接送區時段性禁停車格設置智慧停車柱及高位視訊辨識系統，讓家長可以安心停車接送，不需擔心車輛臨停被取締拖吊，且接送時段車輛限停6分鐘，讓車位可公平分享給其它有同樣需求的家長。