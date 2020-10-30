重鋪地坪更友善 雙溪不厭亭賞芒季11月展開

雙溪區不厭亭是東北角至高點之一，每到十一月芒花盛開期，吸引不少遊客前來，區公所將不厭亭地坪重鋪，讓輪椅族、嬰兒車可以順利上到涼亭欣賞景色，同時也彩繪上東西南北指標，雙溪區歡迎民眾11月來不厭亭賞芒季。

雙溪區公所農經課課長史哲鳴表示，雙溪區與瑞芳區九份後山交界處，設有不厭亭坐擁兩區至高的美景，晴朗時除了能看到瑞芳雙溪市區、猴硐、牡丹等聚落外，綿延筆直的公路也是一大特色，為了讓這個景點更方便宜人，雙溪區公所今年趕在芒花季前，透過新北市議員林裔綺與新北市政府爭取近一百萬元經費，重新鋪設地坪。

相較階梯，改善後的地坪坡度緩和，對於身障人士與嬰兒車更加友善，還未11月就已有不少遊客趁著晴天來打卡，雙溪公所也特地彩繪上歡迎字樣，與東西南北地標，方便大家有空來無光害的山上賞天文。

課長史哲鳴表示，目前不厭亭空間可以使用空拍機，但請遊客操控時要小心他人安全，新的地坪也設立告示，禁止民眾開車騎車進入，以免造成無障礙地坪凹坑凸起，大家多一分公德心，才能讓觀光品質更加友善。