九份景點天際線雜亂 地方盼電桿地下化

九份是國內知名的國際景點，可遠望山海美景的豎崎路、輕便路，天際線卻充滿凌亂電線，新北市議員林裔綺希望市府能推動九份等國際景點電桿地下化，並在今(30)日邀集台電等單位現勘，希望改善遊客造訪九份的觀光品質。

新北市議員林裔綺六月在議會總質詢時，特別希望市府能多重視東北角國際觀光景點的市容美觀，結合當初侯市長電桿地下化的政見，趁著後疫情時代遊客數較少，盡快改善九份天際線電線凌亂的問題，今天新北市議員林裔綺服務處會同台電、經發局、公所、基山、崇文里辦公處來到輕便路現勘，針對先前提報過的四支電桿地下化，徵詢台電意見。

崇文里長江李美女表示，由於輕便路狹小，缺乏電箱置放空間，先針對電桿現狀問題進行討論，崇文里幾支電桿都有傾斜的狀況，甚至有一支是年代久遠的木造電桿，需要台電後續盡快處理，也希望台電日後能做好檢查作業，保障里民用電品質。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，至於天際線凌亂的情形，新北市議員林裔綺服務處也要求台電與經發局回去評估施作方法，並協請公所通知通訊業者改善電線美觀，日後東北角其他地區有電桿地下化的必要，也希望新北市府逐步協助推動。