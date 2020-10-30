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石碇區「祖孫萬聖趴」 主題變裝自信走秀

觀天下 / 記者張芳琪／石碇報導
石碇區祖孫萬歲五GO趴活動，阿公阿嬤和小朋友配對分組變裝打扮，展開別開生面的趴踢走秀。 圖／大新店有線電視提供
石碇區祖孫萬歲五GO趴活動，阿公阿嬤和小朋友配對分組變裝打扮，展開別開生面的趴踢走秀。 圖／大新店有線電視提供

萬聖節前夕，石碇區楓子林活動大樓5樓禮堂熱鬧滾滾，老五老基金會與和平國小附幼兒園，今(30)日一同舉辦了-祖孫萬歲五GO趴活動，60位阿公阿嬤和小朋友配對分組，變裝打扮，展開別開生面的趴踢走秀。

老五老基金會石碇服務中心王淑芬指出，為了這場走秀長輩們早在一個月前就開始準備，在互助互學的情況下，老幼共融。

石碇和平國小校長姜孟祐表示，在這個特別的萬聖趴當中，托老中心的長輩和小朋友分成了四組，以威猛恐龍、美麗公主、可愛動物以及英雄聯盟四個主題，陸續走上了紅地毯，展現彼此的默契和自信風采。

長輩們難得變裝，都顯得很興奮，身上的各種裝扮，幾乎都是親自手作，像是阿嬤身上的美麗公主裙裝，就是以自已幾十年作衣服的經驗，剪裁而成，可以說是相當專業，而有的長輩雖然行動較為不方便，但在孩子的扶助牽引下完成走秀，令人感動不已。

這次的活動還有一個亮點，就是在每組走秀前方都有著KIBO教學機器人作為前導，讓這場萬聖趴還多了科技感，老五老基金會表示藉由活動，讓長輩和孩子可以相互陪伴和鼓勵，也促使長輩越來越有活力，在這個搞鬼的萬聖節節慶中，石碇老幼以變裝趴踢，留下歡樂趣味的難忘回憶。

阿嬤 萬聖節 幼兒園

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