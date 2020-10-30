台灣跨性別遊行晚間登場 萬華區部分路段交管
2020台灣跨性別遊行今晚登場，台北市政府警察局萬華分局表示，為維護活動周遭交通秩序與安全，萬華區峨眉街、昆明街自晚上6至10時管制車輛行駛方向，請民眾多加留意。
萬華警分局發布新聞稿指出，台灣同志諮詢熱線協會申准於今天在台北市電影主題公園藝術廣場舉辦「跨性別族群」集會遊行活動，為維護活動交通秩序與安全，周遭已規劃相關交通疏導、管制措施。
「跨性別族群」集會遊行活動時間自今晚6時至晚間10時止，遊行路線從台北市電影主題公園藝術廣場（集合後出發）→峨眉街→左轉昆明街→右轉漢口街二段→右轉西寧南路→右轉成都路北側二線慢車道→右轉康定路→台北市電影主題公園藝術廣場（集會後解散）。
萬華警分局表示，活動期間將實施交通管制，包括峨眉街（峨眉街、康定路口至峨眉街、西寧南路口）管制車輛往東行駛；昆明街（昆明街、成都路口至昆明街、漢口街口）管制車輛往北行駛。
另外，將視現場狀況彈性調整管制範圍及時段，請用路人提前改道。
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