駁柯文哲交換捷運 侯友宜：環狀線3年到就收回

台北市長柯文哲接受媒體專訪時透露，已向新北市長侯友宜提條件，基隆捷運與捷運萬大線2條路線讓給侯經營，換環狀線給台北市府，若協調不成最後需交由交通部協調。侯友宜今在議會指出，新北環狀線是新北出錢並委託經營3年，3年到他就會收回來。

新北市議員江怡臻今在市議會總質詢指出，柯文哲要用基隆捷運、捷運萬大線給新北，台北拿回環狀線，柯文哲這樣交換說對市民不公平，柯是因為要搶新聞聲量，所以跟新北玩這齣。

侯友宜說，環狀線若能提早說回來，就能自己負起責任，這才是正確的做法，而萬大線還在興建當中，所有的站體大部分都在新北市境內，基本上他不會跟別人爭，只要在新北境內由新北興建、出錢，基本都由新北負起責任。

侯友宜表示，像是汐東線都在新北境內，基隆捷運大部分跟新北介接在一起，基隆捷運部分他都尊重交通部，新北境內新北自己出錢，要自己負責任，這是他一向的態度。