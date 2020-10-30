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北市電動機車占比輸桃園 柯文哲指示提高

中央社 / 台北30日電

北市柯文哲今天在交通會報上表示，台北市電動機車百分比低於桃園、屈居第二，要求環保局研議提高，若經費不夠看從哪邊挪。

統計至109年9月，台北市設籍電動機車共4萬6725輛，占總機車數5%，在六都中排名第二、僅次桃園市。

環保局表示，109年編列經費新台幣1818萬元，補助1-4期燃油機車換購電動機車，不過相較108年的5000元，補助少了約2000至3000元。

柯文哲問為何補助額度降低，環保局表示，108年補助對象是針對二行程機車，今年的補助對象擴大成1-4期燃油機車，補助人數從約5萬人暴增至30萬人，怕經費無法支應才調整。

環保局表示，看今年申請狀況，並沒有發生人數爆量情況，估110年會再恢復原補助金額，中低收入戶持續加碼補助1萬元不變。

柯文哲並說「我們是天龍國，怎麼會輸」，詢問桃園市補助金額。環保局回答，桃園市補助為一人9000元，也因桃園市工廠多，徵收的空汙費多，可以挹注在補助上。

環保局表示，台北市若要達到同樣標準，需編列約2億元的經費，北市目前徵收的空汙費，移動性汙染源如汽機車等，一年收入6000萬元、建築工程也是6000萬元，固定汙染源為500萬元，總共約1億2000萬元左右。

柯文哲指示，看有沒有其他地方的錢可以挪給這個計畫，若真的短缺幾千萬對北市府也是小事；此外也要納入電動公車，提高電動運具百分比。環保局副局長陳沼舟表示會研議。

環保局表示，北市府本身目前已有965輛電動公務機車，電動機車性能越來越好，以往某些需巡視山區的單位擔心爬坡不夠力等，現在已經沒有這些擔憂，預計民國117年可達成公務機車全面電動化。

此外，交通局正在規劃定期票加價購共享運具優惠方案，環保局也會協助空汙基金補助申請相關事宜。

北市 柯文哲 電動機車

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