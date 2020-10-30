議員憂年底處理垃圾有問題 新北：會保障市民權益

新北去年5月調降專用垃圾袋費用，新北市議員葉元之說，住戶大樓反應垃圾袋費用調降，垃圾處理費卻上漲，選擇不再與民間清運公司合作，但社區改用專用垃圾袋後，垃圾車卻無法收社區全部垃圾，反而出現亂象。新北環保局長程大維說，垃圾處理絕對不會有問題。

新北市有樹林、八里及新店3座焚化廠，每日共處理2600噸垃圾，但樹林焚化廠11、12月整修，一天只能燒1600頓，葉元之說，清潔隊1天就進廠1613噸垃圾，根本沒有餘裕的空間讓清運業者進場垃圾量。

葉元之今在議會總質詢表示，環保局找民間垃圾暫置場合作，讓清運業者將垃圾送到暫置場，但進暫置場1噸6000元，比進焚化廠1噸3500元高出許多，漲幅高達6成，若清運業者漲價，社區改自行丟垃圾至垃圾車，清潔隊卻無法收，導致社區充滿垃圾。

程大維表示，整建期間會把巨大家具破碎後就不進場，焚化廠也有儲坑空間，目前每天社區的220噸垃圾量、清潔隊1650噸垃圾量，在整建期間處理的垃圾量是足夠的，社區垃圾處理一定不會漲價，若以焚化廠整建為由要求漲價，就不讓該業者進場，也會媒合其他業者來處理。

另外社區垃圾無法上垃圾車，程大維也說，清潔隊勤務可以調整，若有社區改以專用垃圾袋傾倒垃圾，清潔隊必須收，未來若車輛、人力不夠，也可以做相關調配。