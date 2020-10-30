誇張！幽靈組織霸占公園 北市府：勸導不聽可連續裁罰

台北市公園竟遭幽靈組織長期霸占授課，誇張到行徑甚至排擠民眾使用公共空間。北市議員耿葳今天表示，有民眾投訴帶孩子到大安森林公園草皮及籃球場遊玩，卻遭到不明團體驅趕，該團體還長期霸占公園草皮及籃球場教小朋友足球、籃球。

耿葳表示，這些團體濫用台北市免費的公園場所大賺無本財，事後調查發現，台北市超過十座公園都有這種情形，要求權責機關必須拿出魄力開罰。

耿葳開記者會指出，幽靈業者團體霸占免費場地，萬一孩子受傷不需負責任，恐由公園處公共意外責任險理賠或國賠，台北市民成最大的冤大頭。這些幽靈組織招生對象包含2至12歲的孩童，教育局和體育局卻互推責任，教育局認為業者應依法申請營利事業登記或向體育局申請設立小型體育班，體育局則認為這些單位不屬特許行業，不用向體育局申請立案。

公園處總工程司吳文慶表示，據台北市公園管理自治條例，不允許在公園內有營利行為，現在已經知道有四家營利團體在臉書上有招生廣告有營利意圖，議員有拍到事證的照片，會認定是否有營利行為，將開罰1200元至3600元，可連續裁罰，至改善為止，並在公園貼禁止圈圍、獨佔、排他行為的告示，提醒民眾若違反規定將開罰，歡迎民眾檢舉，現場也會請駐警注意。