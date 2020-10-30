綠色的標線型人行道脫色髒汙 柯文哲：這是好的顏色嗎

台北市長柯文哲任內大力推動鄰里交通環境改善計畫，在巷弄劃設綠色的標線型人行道，柯文哲上午主持市府交通會報時，認為綠色的標線型人行道有脫色、不平整，質疑這是好的顏色嗎？有沒有比較好看？車壓2次輪胎就印就上去，要求應該改善。

北市研考會上午在交通會報說明鄰里交通改善計畫成果，檢討綠色的標線型人行道有脫色、破損、髒汙或不平整情形，另外，人行道上遭汽、機車、自行車違規停放，還有私有物品也占用。

研考會指出，這次查驗標線型人行道，主要是硬體設施維護情形與使用現況，發現脫色破損髒汙不平整待改善比率12.61%最高，其次是私設斜坡道、階梯比率為10.92%；使用現況項目，車輛違停待改善比率12.61%最高，其次為私有物品佔用道路比率為9.24%。

對於標線型人行道，柯文哲說，綠色人行通道有沒有比較好看，這是好的顏色嗎？車輪胎壓2次就髒掉，他也問交通局，違停占用罰的錢會比其他地方多嗎？交通局長陳學台表示，綠色是中央訂的交通設施規則，若不上色，就是原來柏油的顏色，至於違停罰款是全國統一價錢。

至於違停、私設階梯，交通大隊表示，可以直接開單嗎，至於私人物品占用、私設階梯，會先了是誰所設，有人承認會直接開單，沒人承認就直接清掉。

另外，人行道有脫色、破損、髒汙或不平整，交工處表示，未來鋪設時是整個鋪平，不會有接縫問題，以前每隔20公分有接縫，會有民眾穿高跟鞋絆倒，但以後都用平的去鋪，鋪面抗滑係數也很高。