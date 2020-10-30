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林口A交流道增設南出北入匝道 新北市府今送件

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局參考高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」委託計畫設計參數標準，重新規劃林口交流道增設北入匝道方案，並於今日函送給交通部及高公局。圖／高公局提供
新北交通局參考高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」委託計畫設計參數標準，重新規劃林口交流道增設北入匝道方案，並於今日函送給交通部及高公局。圖／高公局提供

林口交通問題遲遲難解，新北交通局參考高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」委託計畫設計參數標準，重新規劃林口交流道增設北入匝道方案，並於今日函送給交通部及高公局，交通局指出，中央儘速邀集新北、桃園等單位召開工作會議，並採納與核定北入的設計與施工。

今年9月交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦前往林口交流道視察，不過高公局僅提出林口A南出匝道，侯友宜則說，高公局提出的改善方案未採納地方意見，甚至可行性評估8月早報到交通部「為何我現在才知道」。

新北交通局長鍾鳴時說，視察結束後有接獲高公局函文通知，在不徵收用地及施工期間可維持既有交通前提下，提出具體建議或改善方案，新北市旋即啟動規劃，林口交流道與周邊塞車問題的癥結，是道路設計不符需求。

鍾鳴時表示，林口北入匝道規劃方案是參酌高公局新增往桃園南出匝道設計參數，並與高公局的南出匝道規劃整合，今把規劃方案設計參數、高層及斷面圖說等正式提送高公局，也同步發文給桃園市府、民意代表、地方人士，尋求共識。

交通局指出，也呼籲高公局重視大眾運輸優先策略，改善國道北上路肩並提供上午尖峰時段大客車通行，或以高公局工程專業機關立場，提出更佳的大眾運輸優先管理或工程改善方案，提升大眾運輸效能。

新北交通局參考高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」委託計畫設計參數標準，重新規劃林口交流道增設北入匝道方案，並於今日函送給交通部及高公局。圖／新北交通局提供
新北交通局參考高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」委託計畫設計參數標準，重新規劃林口交流道增設北入匝道方案，並於今日函送給交通部及高公局。圖／新北交通局提供

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