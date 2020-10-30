淡水F112新巴士11月起轉型市區公車593 開始收費

新北市淡水區新巴士F112今天宣布將從11月1日起轉型為市區公車593，路線不變，但將視乘客搭乘情況機動增班。

經淡水區公所與里長、地方溝通後，交通局媒合市區公車業者投入經營，F112新巴士轉型為593市區公車後，可享轉乘優惠、1280定期票及敬老愛心卡每月480點免費等優惠方案。

新北市已推動27條新巴士轉型市區公車營運。交通局長鍾鳴時表示，新北市今年起以市區公車資源投入新巴士服務，第一階段轉型新巴士以路線與市區公車重疊率在50%以上、平均每班次載客數20人以上的高乘載路線優先，有超過85%乘客支持。

交通局運輸管理理科長林詩欽表示，F112新巴士行駛路線以幹道路段為主，與紅26、837及880等5條以上市區公車路線高度重疊，月過量超過1萬5000人。