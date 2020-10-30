快訊

梁育誌擄殺女大生後稱伴屍18小時 運屍車上有血跡反應

尼斯聖母院恐攻：法國「反恐最高警戒」的憤恨擴散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
為了避免破壞遺址，捷運工程把車站縮短，深度往下降，分為地下3層車站。記者潘永鴻／攝影
為了避免破壞遺址，捷運工程把車站縮短，深度往下降，分為地下3層車站。記者潘永鴻／攝影

捷運萬大線一期預計2025年完工，不過先前因為挖到一座蓋在植物園與訊塘埔的遺址，北市捷運局第二區工程處長陳俊宏今天表示，考量中間柱周圍整體要做考古，所以先將遺址挖出後再整體動工，過程耗時三年半，總共出土30幾萬片在中研院整理，未來將會在此站展出仿真品。

配合「打開台北/Open house」活動，萬大線植物園站預計於11月28日開放2梯次參訪活動，讓民眾可以在捷運萬大線通車前了解捷運工程場景、開箱還沒有捷運列車運行的潛盾隧道。

陳俊宏表示，這站有兩個文化層，一個為植物園遺址0到2.5公尺，底下2.5到5.9公尺則是訊塘埔，所以上方6公尺幾乎都是所謂的植物園遺址。

捷運工程出現遺址，如何克服工程上困難，陳俊宏指出，為了避免破壞遺址，以及搶救這裡「盡量把車站縮短，然後深度往下降，所以現在才所謂的一個車站地下3層車站」，上面0到6米挖掘部分委託中央研究院考古團隊進行，捷運工程才進行主體車站開挖。

為了保護植物園站遺址，開鑿過程嚴謹，陳俊宏坦言，此工程風險相當高，從洞口開始進行鑽研的時候，地底下有許多的土壓水壓，過程擔心所有的水會進行到工地內，所以在挖掘之前不斷的抽水，確定底下的水都完全乾掉後，潛盾機才會整個鑽掘。

陳俊宏表示，44個月搶救遺址暫停開挖，加上考古時間，總共三年半時間。遠比我們估計提前一年半的時間，這站別開工是103年的12月11日，提送到完工報告為107年。

捷運萬大線共分二期施作，第一期工程路線是從中正紀念堂站到土城金城機廠，全長約9.5公里，橫跨台北萬華、新北中永和、土城等區。萬大線第一期工程全線採地下興建，將設有9座車站和1處機廠，其中中正紀念堂站與中和站將與北捷現有車站連結，方便民眾轉乘。

遺址 捷運 萬大線

延伸閱讀

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

湖北潛江／龍灣遺址 「天下第一台」章華台

中市13期重劃區發現遺址 市府：建商還未開發

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

相關新聞

萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

捷運萬大線一期預計2025年完工，不過先前因為挖到一座蓋在植物園與訊塘埔的遺址，北市捷運局第二區工程處長陳俊宏今天表示，...

中央進口美豬又要人不吃 侯友宜：不進口就沒事

部分縣市政府欲祭出自治條例規定萊克多巴胺零檢出，但衛福部卻說會牴觸中央法規而無效，新北市議員葉元之指出，大法官曾做成釋字...

汐止麥克風造型星光橋橋塔清洗 蜘蛛人刷洗潔白如新

新北市政府近日對於汐止河濱公園「星光橋」橋塔進行清洗，清洗難度相當高，清潔人員得身綁繩索、工具及安全裝備上場，全程靠著腳...

林口A交流道增設南出北入匝道 新北市府今送件

林口交通問題遲遲難解，新北交通局參考高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」委託計畫設計參數標準，重新規...

淡水F112新巴士11月起轉型市區公車593 開始收費

新北市淡水區新巴士F112今天宣布將從11月1日起轉型為市區公車593，路線不變，但將視乘客搭乘情況機動增班。

銀河洞瀑布聯外道路銀河路修繕完工 今重新啟用

新北市銀河洞瀑布唯一聯外道路銀河路沿線側溝與擋土牆多處老舊破損，且路幅狹窄視線不佳會車困難，農業局今年6月施工改善，今天...

偏鄉交通不便議員爭取增設巴士 侯友宜：會再研議

新北市議員陳怡君今在議會總質詢指出，新北市各區人口老化程度最嚴重是平溪，且敬老卡高達七成的長輩用不到，認為市府應向中央爭...

日照接送未到位 8旬老翁摔斷腿30萬醫藥費

台灣即將進入超高齡社會，長照是未來發展趨勢，新北市議員葉元之說，日照中心有接送服務，板橋有86歲老翁下車時司機未協助，導...

北北基桃竹5市災害防救業務訪評 侯友宜籲縣市跨區演練

行政院109年度災害防救業務A區聯合訪評今天在新北市府舉行，由行政院常務副秘書長宋餘俠帶隊，北北基桃和竹市受評。地主新北...

觀音山纜車 傾向採BOO明年招標

新北觀音山纜車有譜。市長侯友宜昨天透露今年12月初將辦招商說明會，觀旅局預計明年中招標，傾向採BOO方式，已有3家業者表...

八里左岸 規畫6分鐘跨年煙火

新北市連接八里、淡水兩岸的淡江大橋預計2024年完工，新北市長侯友宜昨天表示，完工前將在淡水河左、右岸推動系列燈光秀及水...

國1林口增設北入匝道 新北提案

國道1號林口交流道出口長期交通壅塞，高公局雖提出林口A南出匝道增設立體化匝道方案，但新北認為需求遭忽略，今天下班前交通局...

熱門新聞

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

影／台南議會又爆出衝突！藍議員被抓傷、綠議員流血

為淡江大橋煙火秀暖身 八里左岸今年先放6分鐘跨年煙火

台南土城夜市驚傳熄燈！網友難過連署求援 議長回應了

左手腳無力嚇壞六旬男 顯微鏡下切除腫瘤9天回復健康

卓蘭老榕樹 「浮」在空中搶救 第一階段成功漸入佳境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。