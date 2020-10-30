萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

捷運萬大線一期預計2025年完工，不過先前因為挖到一座蓋在植物園與訊塘埔的遺址，北市捷運局第二區工程處長陳俊宏今天表示，考量中間柱周圍整體要做考古，所以先將遺址挖出後再整體動工，過程耗時三年半，總共出土30幾萬片在中研院整理，未來將會在此站展出仿真品。

配合「打開台北/Open house」活動，萬大線植物園站預計於11月28日開放2梯次參訪活動，讓民眾可以在捷運萬大線通車前了解捷運工程場景、開箱還沒有捷運列車運行的潛盾隧道。

陳俊宏表示，這站有兩個文化層，一個為植物園遺址0到2.5公尺，底下2.5到5.9公尺則是訊塘埔，所以上方6公尺幾乎都是所謂的植物園遺址。

捷運工程出現遺址，如何克服工程上困難，陳俊宏指出，為了避免破壞遺址，以及搶救這裡「盡量把車站縮短，然後深度往下降，所以現在才所謂的一個車站地下3層車站」，上面0到6米挖掘部分委託中央研究院考古團隊進行，捷運工程才進行主體車站開挖。

為了保護植物園站遺址，開鑿過程嚴謹，陳俊宏坦言，此工程風險相當高，從洞口開始進行鑽研的時候，地底下有許多的土壓水壓，過程擔心所有的水會進行到工地內，所以在挖掘之前不斷的抽水，確定底下的水都完全乾掉後，潛盾機才會整個鑽掘。

陳俊宏表示，44個月搶救遺址暫停開挖，加上考古時間，總共三年半時間。遠比我們估計提前一年半的時間，這站別開工是103年的12月11日，提送到完工報告為107年。

捷運萬大線共分二期施作，第一期工程路線是從中正紀念堂站到土城金城機廠，全長約9.5公里，橫跨台北萬華、新北中永和、土城等區。萬大線第一期工程全線採地下興建，將設有9座車站和1處機廠，其中中正紀念堂站與中和站將與北捷現有車站連結，方便民眾轉乘。