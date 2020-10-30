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銀河洞瀑布聯外道路銀河路修繕完工 今重新啟用
新北市銀河洞瀑布唯一聯外道路銀河路沿線側溝與擋土牆多處老舊破損，且路幅狹窄視線不佳會車困難，農業局今年6月施工改善，今天完工重新啟用。
近年來銀河洞瀑布及步道風景好，又容易抵達，逐漸成為熱門打卡景點，民眾對道路的需求增加，但沿線會車不易、視線不良。員潭里長鄭朝棟說，路上邊坡大石突出造成視線死角，是里民及遊客殷切期望改善重點。
工程改善道路排水溝，拆除重作並加蓋鍍鋅格柵蓋，也強化山區側溝排水，增加會車空間。原本路側有大石影響轉彎交通視線，施工後已經打除，並搭配半重力式擋土牆保護邊坡，道路破損則鋪混凝土。
農業局長李玟表示，銀河路為銀河洞瀑布唯一聯外道路，平日人車眾多，假日更是頻繁，施工時除特別避免假日施作，以免影響交通，平日施工也規畫避車空間維持通行。
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