偏鄉交通不便議員爭取增設巴士 侯友宜：會再研議

新北市議員陳儀君今在議會總質詢指出，新北市各區人口老化程度最嚴重是平溪，且敬老卡高達七成的長輩用不到，認為市府應向中央爭取幸福巴士，讓偏鄉交通更便利，新北市長侯友宜表示，若在偏鄉開放市區也會想要爭取，不是開放就可解決問題，會再研議。

陳儀君說，根據108年人口老化指數統計（65歲以上人口除以15歲以下人口X100），新北市人口老化指數118.97，老化指數前五高的區域排序是平溪、雙溪、貢寮、坪林、石碇等區，換言之離市區越遠，人口老化程度也越明顯。

陳儀君也說，新北也有推愛心敬老卡，但有七成的長輩用不到，換算下來平均10位長輩只有3位住在都會區的老人才有機會用的到，因為偏鄉沒有捷運。中央有推動幸福巴士的政策，應該在這些偏鄉爭取交通車，讓長輩出入方便些。以北市為例，敬老卡除了可搭捷運也可搭小黃，新北應該參考相關作法，質疑為何做不到。

侯友宜表示，各縣市財政狀況不同，新北市老人人口是全國最多，沒有開放敬老卡就是有財政上的負擔，若開放會無法負擔，但像新北有敬老金，北市沒有，各縣市作法不同。

侯友宜表示，新北自己有規劃新巴士的部分，相關內容會由交通局去調整，但在巴士開放方面會有爭議，因為都會區的長輩也會想要爭取，不是開放就可解決問題，會再研議。但長輩體力較不好，也會配合遠距醫療或是幫忙拿藥等措施，不要讓長輩舟車勞頓。

交通局表示，新巴士已經有原本的設計案，每年有3億元的預算規劃，可免費搭乘，若要推動幸福小黃，除了藥對使用者收取車費，在司機員及設備上也會有花費，中央針對幸福巴士會補助7成5的經費，交通局接下來會檢討偏鄉無人搭乘的新巴士路線來轉型，搭乘自由度較高，近期會將濟會送中央審核，試辦期間為期1年來觀察成效。

社會局表示，新北市如要全面推動敬老卡，預算需要約11.5億元，依市府目前財政狀況很難負擔，目前已委託交通局與中央爭取預算，市府目前朝廣設偏鄉服務據點與提供遠距醫療服務，減少長輩看病都要出門的機會。