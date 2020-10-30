日照接送未到位 8旬老翁摔斷腿30萬醫藥費

台灣即將進入超高齡社會，長照是未來發展趨勢，新北市議員葉元之說，日照中心有接送服務，板橋有86歲老翁下車時司機未協助，導致摔斷右大腿醫藥類高達30萬還求償無門，要求市府要納管日照中心的接送服務。新北市長侯友宜說，將納入評核。

新北市議會今進行總質詢，葉元之說，新北65歲以上長輩約61萬人，中央推出長照2.0有10多項服務，新北大概3萬多人受惠，但許多項目有部分漏洞，讓長輩未能獲得妥善照顧，像是日照接送服務未納管，就出現問題。

葉元之指出，86歲老翁接受長照2.0之日間照顧，平日下課有接送回家，但當天車輛提早15分鐘出發，且未通知家屬，抵達後司機並未下車協助攙扶，直到老翁摔倒才下車，事後向日照中心、司機求償無門。

葉元之說，衛生局針對日照考核，只有照護人員比例、安全維護、環境空間大小與設施設備等有查核，卻不包含接送服務，但日照中心自行跟交通租賃公司合作，會向市府申請交通補助，司機沒受過長照、懂老訓練，只以營利為目標。

侯友宜表示，日照中心也需重視交通服務，負責接送的司機必須有教育訓練、考核，並且納入評核項目，另外提早協助長輩返家需告知家人，若沒有照顧到無微不至就會有狀況，未來會有標準流程。

葉元之還說，部分民眾使用長照2.0輔具補助，市府也會派評估人員到府評估，但使用者反映評估人員素質、專業度不足，竟直接問要裝設什麼，或是家內輔具裝反等狀況，導致不符合長輩需求。