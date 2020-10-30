日照接送釀長輩受傷無法可管 侯友宜：將納評核
新北市65歲以上長者人數將近61萬人，議員葉元之質疑市府長照政策有漏洞，包括日照中心接送車司機竟不須受訓，釀長輩跌傷也無法可管。新北市長侯友宜答詢說，將納入評核。
新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員葉元之質詢指出，新北市目前有48家日照中心，約服務1500多人，其中不少家提供接送服務，但車輛設備未受規範，連司機都不需要接受長照相關訓練。
葉元之接著展示一張86歲長輩慘跌倒在路邊的照片說，例如這家日照中心提前將長輩送回家，不但沒有通知家屬，司機還辯稱是長輩說要自己下車，若受過訓練就會知道長輩下車應協助，結果這名長者摔倒大腿嚴重骨折，光醫藥費就花了將近新台幣30萬元。
葉元之表示，衛生局目前的考核項目僅針對日照中心內的照護人員比例、安全維護、環境空間大小與設施設備等，既然提供接送服務，就應該要讓長輩安全回家，否則恐成長照漏洞。
侯友宜看到照片直呼「哇！真得摔好慘啊！」他認同葉元之建議，除日照中心環境，接送這段也應該要注意，會要求衛生局納入評核；衛生局長陳潤秋說，包括教育訓練、後續稽核都會規劃納入。
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