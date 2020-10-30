中央進口美豬又要人不吃 侯友宜：不進口就沒事

部分縣市政府欲祭出自治條例規定萊克多巴胺零檢出，但衛福部卻說會牴觸中央法規而無效，新北市議員葉元之指出，大法官曾做成釋字第738號解釋，認為中央與地方法規寬嚴不一並非「牴觸」，要求新北快速因應。新北市長侯友宜說，新北會同時進行管理與法令。

萊克多巴胺美豬明年進口台灣，台中等多個縣市食安自治條例規定萊克多巴胺零檢出，也有其他縣市打算比照辦理，衛福部更發文提醒所有地方政府自治條例如有與母法抵觸，應配合修正。

葉元之今在議會總質詢指出，地方能以自治條例自保，雖然衛福部有公文說會與中央法規抵觸，但大法官曾做成釋字第738號解釋，指出中央訂的是「最低標準」，地方政府可以訂更嚴格、更因地制宜，這是憲法保障的地方自治精神。

葉元之舉例，中央政府在「電子遊戲場業管理條例」規定，學校與電子遊戲場應距離50公尺以上，但地方自治條例卻制定更嚴的標準，這說明中央與地方法規寬嚴不一並非「牴觸」。

新北法制局長吳宗憲表示，台中已通過自治條例，因此會有釋憲動作，新北會等議會訂出自治條例後會送中央核定，若未來中央不核定，才能跟中央詢問原因，目前只能行文請教中央。

侯友宜則說，地方自治條例若中央不核定也沒用，新北會積極爭取，目前各縣市有思考釋憲，能夠先了解有沒有違反憲法狀況，由於中央沒辦法管理美豬的源頭、運輸加工廠，只說一句學校不能用美豬，新北會同時進行管理與法令問題。

葉元之還說，昨晚前總統馬英九痛罵民進黨無恥，衛福部長陳時中也說不鼓勵自己太太買萊豬，也有豬商反映，到時會有黑心商人用美豬混充台豬的情形，也產地標示也很難清楚。

侯友宜說，美豬不進來就沒事情，這跟美國好、不好沒關係，這是守護市民健康，開放進口後又叫人不要吃實在很奇怪，且現在美豬都放血過沒有腥味，也事先醃過，根本難以分辨。