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汐止麥克風造型星光橋橋塔清洗 蜘蛛人刷洗潔白如新
新北市政府近日對於汐止河濱公園「星光橋」橋塔進行清洗，清洗難度相當高，清潔人員得身綁繩索、工具及安全裝備上場，全程靠著腳和腰力爬上去刷洗，有如「蜘蛛人」，洗了1個月，已恢復潔白塔身。
新北市政府於辦理汐止區河濱公園內「星光橋」橋塔清洗，麥克風造型的橋塔高75公尺，加上往北傾斜與水平夾角呈70度，清洗難度相當高，但為了亮潔橋塔維持景觀，清潔人員除了掛吊籠，還需身綁工具及安全裝備全程靠著腳和腰力爬上去刷洗，有如現實版「蜘蛛人」。
清洗過程還不時引起民眾圍觀，原本白色橋塔上有很多汙垢，一經1個月的洗滌，近日已完成，將白色橋塔上的髒汙一一清除，恢復往昔潔淨。
清洗完後，民眾路過或騎自行車經過，都停下腳步拍照留念，市府高灘地工程管理處表示，綠草如茵的汐止基隆河畔，白天可吹吹風看看潺潺而流的基隆河，天氣許可下更可遠眺美麗的山景，假日時更適合闔家親子踏青活動，麥克風造型很受民眾喜愛。
晚上欣賞更別有風情，黃昏時金色夕陽照耀在麥克風造型的白色橋塔，十分漂亮；夜幕時更有動態光雕秀，白色塔柱及橋身點亮LED燈，輔以大量投影設備，在星空下的星光橋猶如閃閃發光的巨大麥克風，是汐止基隆河畔區夜間熱門觀光打卡景點。
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