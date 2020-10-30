北北基桃竹5市災害防救業務訪評 侯友宜籲縣市跨區演練

行政院109年度災害防救業務A區聯合訪評今天在新北市府舉行，由行政院常務副秘書長宋餘俠帶隊，北北基桃和竹市受評。地主新北市長侯友宜建議，在兵棋推演之外，也可以規畫縣市跨區實兵操演，因應可能發生的重大複合式多變性災害。

災害防救業務A區包括新北、台北、桃園、基隆和新竹5市，市府由消防局等13個局處受評，台北副市長黃姍姍、桃園副市長李憲明等人也到場，但新北議會正值總質詢，侯友宜僅和黃、李等人禮貌性致意，隨即匆匆趕往議會備詢，由副市長謝政達主持。

雖然侯友宜和黃姍姍比鄰而坐，但當時宋餘俠剛好進場，侯、黃2人幾乎連視線都沒有交集，也無進一步交談。

侯友宜說，防災只有過，沒有不及，新北市政府面對日益複雜的災害挑戰，全力規畫防救災工作，努力建構安全城市，守護市民的安全。但有的防救災不是單一縣市就能做起來，要整合各縣市的力量跨區合作，彼此才會愈倈愈緊密、有默契。他也向宋餘俠請求行政院多多支持，並自嘲「侯友宜開口就開東西很不禮貌」。

宋餘俠說，全國消防年度有2大重點，上半年是行政院長召開的行政院防災會報，每年規畫重大災害防災演習；下半年就是年度災害防救業務聯合訪評。

新北市消防局表示，過去各縣市間都有業務支援、合作，但通常演習都是各做各的，以利中央考核，實際上並沒有跨區合作防救重大災害。