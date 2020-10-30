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草嶺古道芒花季11月7日登場 芒花海中走古道遠眺龜山島

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
草嶺古道芒花季可遠眺龜山島。圖／福容大飯店提供
草嶺古道芒花季可遠眺龜山島。圖／福容大飯店提供

交通部觀光局2020草嶺古道芒花季，11月7日登場一直延續到29日止，目前百年歷史的古道已圍繞著一片白茫茫的芒花隨風搖曳，登上埡口的涼亭可遠眺佇立在海中央的龜山島，可到大里天公廟祈福，進行一場充滿生態人文知性的古道之旅。

福容大飯店指出，草嶺古道芒花季11月7日開跑，目前芒花已開很多了，民眾可搭乘火車至福隆後，選擇從車站步行到登山口，或是至福隆遊客中心前搭成接駁專車至遠望坑登山口，從登山口起，沿途經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑直到虎字碑，可以感受到彷彿回到了清領時期先人開闢的古道上，感受過往的歷史。

最後抵達埡口後，可以看見整片山坡上隨風搖曳的芒花盛開，彷彿是一道道白海浪在山間波盪，登上觀景台還能遠眺龜山島，這時可以選擇往大里下山至大里天公廟參拜，再搭乘火車歸賦；或是可再往桃源谷，一望無際的山地草原，是拍大場景視野的的好地方。

福容大飯店在福隆火車站旁步行5分鐘之處，是選擇登上草嶺或返家途中休憩站，飯店有秋冬主廚特製火鍋，即日起至12月30日另推出「好饗趣福隆」住房專案，可以追風鐵馬行暢遊東北角海岸，以及趣味的手做DIY或是實境VR體驗活動。把握2020芒花的時刻到福隆小旅行，詳情請上官網https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/

福隆 草嶺 龜山島

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