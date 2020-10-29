身後事怎麼辦？ 6成4父母希望子女主動談

新北市2017年時調查老人健康時發現，高達64%銀髮族希望家人主動跟自己討論身後事，卻又不知如何開口，為此新北市府隔年起推動「晚年人生我做主」，針對晚年人生的財務規畫、幸福生涯、健康養生、生活法律、財產防護、心靈支持、臨終醫療、人生終章等八大議題，辦理4千場次課程。社會局昨在汐止區福安里社區照顧關懷據點舉辦成果發表，80歲的王美玉也分享「光光打油詩」，傳達人生的豁達態度，獲得熱烈好評。

社會局結合台灣在地安老推展協會與台北市心藝社會關懷協會，主辦「生命之歌」臨終系列課程，以春、夏、秋、冬四個篇章探討生命意義和價值，並藉由自製水族箱象徵生命活力、乾燥花秋葉相框等，讓學員從中體會生命的變化和轉折。

社會局老人福利科長林妏燕、汐止區長陳健民、安老協會理事長呂子煒、心藝協會理事長陳貴芝等人，昨至汐止區福安里社區照顧關懷據點關心長輩課程學習情形，現場也舉辦成果發表、野餐趴、生命繪本導讀、花藝設計等，引領長輩進行生命故事告白。