泰山明志書院祭祀朱熹890年誕辰 緬懷客家精神

新北市泰山明志書院慶祝主祀神明朱熹夫子890週年誕辰，也緬懷客家先祖胡焯猷及先賢郭宗嘏捐地興學，31日將舉辦祭典象徵肯定客家先民「勤奮耕讀，飲水思源」的精神。

新北市政府客家事務局今天表示，今年是朱熹890週年誕辰，也是明志書院創建257週年，及泰山區設置70週年，將與泰山區公所舉辦慶典與祭祀活動。

客家事務局表示，泰山區早期受到交通與水利之便，成為清代移民耕墾開荒的首選，是北台灣最早開發的地區之一。住民引泉水開墾，作為良田的重要水源。

客家局說，客家文化強調耕讀傳家，重視教育，清代福建汀州永定籍貢生胡焯猷為發揚義學精神，捐贈80多甲土地興辦「北台首學」明志書院，屬地方性教育場所。當時頗具規模，現在大廳內供奉「紫陽朱夫子神位」及「貢生胡焯猷祿位」。

客家事務局表示，朱夫子就是朱熹，是南宋的理學家，又稱紫陽先生、紫陽夫子，閩南地區學校多供奉朱熹。明、清兩朝，秀才成績優異者，可入京師的國子監讀書，稱為貢生。

客家局表示，明志書院是北台灣閩客合作興學最佳的範例，也是北台灣重要客家文化資產，明志書院對當時的文風和民間教育影響深遠。

文化局表示，清朝雍正年間，郭宗嘏隨父渡海來台，開展北台灣規模龐大的拓墾事業，事業有成後，捐資公益事務造福鄉里，並支持地方子弟教育興學，在北台灣開發的歷史深具重要地位。

客家局與泰山區公所，31日將在明志書院舉辦「正日祭典」、頂泰山巖廟埕舉辦「書院大街」、「發現泰山」寫生比賽，及「泰山設置70週年慶」詩畫展。

泰山區公所表示，泰山區於1950年自新莊區分治成立，今年屆滿70週年。活動當天為響應客家文化，各團體準備客家美食，泰山客屬會也以客家歌謠、二胡琴韻傳達客家美聲。

祭祀典禮當天將為智慧筆過爐，贈送給國小至大專校院的傑出學生，祝福學子學業順利，期勉傳承「晴耕雨讀」的客家精神。