塭仔圳市地重劃又流標 新北市：檢討價格與工期

新北市宣布推動塭仔圳市地重劃，新北市地政局9月招標，10月20日第一次開標流標，10月28日第二次開標又流標，新北市地政局康秋桂表示，該案工程內容複雜且龐大，大型廠商可能有所顧慮，新北市將重新檢討公告的單價以及工期，預計11月中在重新公告上網招標。

塭仔圳市地重劃規劃198公頃住宅區、48公頃商業區、4公頃產業專用區、公園綠地67公頃、2.8公頃醫療服務用地，工程發包分為1-1區與1-2區，其中1-1區面積約136.7公頃、1-2區面積約134.7 公頃，發包金額分別為52億、44億。

新北市議員陳明義今在總質詢時提到，塭仔圳市地重劃接連流標，要求新北市檢討方案，解決問題。

康秋桂指出，市府在公開招標前，其實都有廣邀各營造商來提意見，但兩次投標案1-1區都無人投標、1-2區只有1標，猜測主因是量體太大，工程內容複雜，連道路系統都要更改，小廠商能量不夠，大廠商考量多，最後才接連流標。