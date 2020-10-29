紙風車劇團31日平溪演出「雞城故事」 台鐵開加班車
紙風車文教基金會31日舉辦新平溪煤礦博物園區1日遊活動，邀請民眾當天到新北市平溪區遊玩，晚間可在新平溪煤礦卸煤場，欣賞紙風車劇團演出以羅密歐與茱麗葉、西城故事改編的「雞城故事」。
紙風車劇團表示，31日平溪的演出感謝新北市文化局、教育局、平溪區公所和市警局瑞芳警分局十分派出所等單位協助，也要感謝台鐵加開班次，讓更多民眾欣賞演出後可以安心回家，一起帶給孩子美好驚奇的夜晚。
為了讓孩子不因城鄉或貧富差距，失去感受藝術與創意美好的可能，紙風車文教基金會2006年起開始推動將國家劇院級演出，帶往各地偏鄉戶外搭台演出的兒童藝術工程，建立多元的藝術平台及展演機會，陪伴孩子走上藝術的第1哩路。
31日晚上7點演出地點新平溪煤礦卸煤場，當地新平溪煤礦博物園區是少數仍保留開採權的礦坑。1997年停止開採後，第2代龔俊逸承接父業，召回昔日老礦工整理園區，打造成適合親子共遊，體驗煤礦業興衰史的據點。
紙風車還為民眾規劃煤礦卸煤場1日遊行程，白天可乘坐礦車體驗礦工採礦過程，現場還有文創市集可逛，晚上在卸煤場旁觀賞「雞城故事」，別有一番風味。
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