淡北道路雙北有共識！新北承諾交通影響降最低
淡北道路、淡江大橋交通建設，先前在台北市議會交通委員會上再掀一些討論，北市議員認為淡北道路會衝擊到台北市端的交通，造成更多車流導致大塞車。今（29日）台北市都市計畫委員會針對「改善省道2線交通」此案，全數無意見支持通過興建。
本次會議「淡北道路」台北市段主要計畫變更案。台北市都委會主席、副市長彭振聲表示，台2線為聯繫台北市、新北市的重要交通要道，為解決長期交通壅塞問題，新北市政府提出整體交通改善方案，包括興建淡海輕軌、淡江大橋以及淡北道路，期望透過提高捷運等大眾運輸使用、疏導通過性車流等措施，藉以改善「台2線路面交通負荷。」
其中，淡北道路規劃北起新北市淡金路與中正東路交叉路口，沿淡水河右岸紅樹林至竹圍路段布設，以高架道路通過觀海公園，再以地下箱涵型式穿越中央北路口後，南抵台北市北投區大度路、立德路交會口（以陸橋型式跨越立德路），路線全長約5.45 公里，其中行經台北市路段約1190.4公尺。
彭振聲指出，淡北道路工程計畫已完成行政院環境保護署的環境影響評估審查，新北市政府接續辦理都市計畫變更作業。「配合台北市段道路工程，主要計畫變更觀海公園之公園用地為公園用地，兼供道路使用、聖景路附近之保護區及大度路三段南側住宅區為道路用地，變更範圍均為公有土地。」
新北市政府針對道路工程完工後，對地區道路交通量衝擊，在會中提出交通影響評估結果，說明完工後大度路服務水準可維持D級，在道路容量可負荷範圍，可解決交通亂象問題。彭振聲聽完後，希望新北市府下次出席會議時，要製作「道路動態」以便於參考使用。且強調「在施作工程之前，會請北市府交通局，提出交通管制等各項意見，由請新北市配合回答辦理。」
委員會聽取新北市政府簡報說明後，基於本道路工程為國家重大建設計畫之一，且全數通過二階環評，通過本用地變更案。
彭振聲表示，還是要請新北市政府後續應落實台北市政府交通局所要求事項，工程細部設計應透過更細緻的設計手法，同時運用智慧化交通管制措施，以減低對台北市的交通衝擊，並請持續加強與台北市在地民眾之溝通，全案後續將送請內政部都委會審議。
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