台北首案 社子島爭議福安里長罷免案12月12日投票
台北市選舉委員會今天公告，台北市士林區福安里長謝文加罷免案成立，12月12日投、開票，這也是台北首件里長罷免案；謝文加由於在社子島開發案遭指偏袒，被提案罷免。
提案人陳正勇9月3日提出罷免謝文加表示，謝文加依主觀意見反對社子島開發案、偏袒反方，嚴重喪失里長應有的公平、公正中立立場。
謝文加晚間告訴中央社記者，很無奈，做得要死要活，為里民爭福利，卻被搞成這樣；他沒偏袒反方，只是照顧里民並替弱勢發聲。
選委會公告，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數10％以上選舉人連署。
選委會說，福安里長選舉人總數4179人，罷免案連署人數應達418人；謝文加罷免案連署人數計674人，依法刪除209人，符合規定人數465人，已超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。
謝文加任福安里長已14年，這是他第4任，離任期屆滿還有2年。
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