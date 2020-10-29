拒萊豬 黃珊珊：北市已完成換約營養午餐只有國產豬

萊豬爭議，台北市副市長黃珊珊頻槓中央，黃珊珊今天又在臉書提到，孩子的健康，北市府半點都不讓。若中央不願透過「學校衛生法」保障學生食安，那就讓北市府來做。黃珊珊說，北市府已經將北市338份學校午餐契約，全數變更完畢。

黃說，台北市政府是第一個完成換約城市，保證小孩子營養午餐，只會有國產豬。

黃珊珊今天在臉書提到，中央對於萊豬進口的政策無法公開透明，連地方政府也無所適從，市府依透過與廠商修改契約的方式 ，將北市學校338份午餐契約全數變更完畢 ，北市府會保證「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，黃也再強調是「一律使用」。

黃珊珊說，依照市府變更後的契約，只要兩次查到違約，北市府會直接終止契約關係，市府也開始研擬查核計畫，明年就要啟動，將嚴格稽查學校及團膳廚房。

黃珊珊說，如果民進黨不保障孩童食安，甚至強硬的要求地方跟著不保障，要求市府不得修法，北市府仍然會找到方式確保孩子不將萊劑吃下肚，台北市政府是第一個完成換約的城市，因為這是地方政府對市民的責任，也是我們負責任的態度。