快訊

金馬導演張毅傳病危 影后楊惠姍哀慟：求菩薩分一點苦給我

本月第廿度 共機運九通信對抗機擾我西南空防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山萬聖節歡樂童年 區長裝扮「鬼滅之刃」

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區長廖武輝裝扮起現在最夯的「鬼滅之刃」動漫角色，融入孩子最喜愛的節日。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區長廖武輝裝扮起現在最夯的「鬼滅之刃」動漫角色，融入孩子最喜愛的節日。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著萬聖節的腳步接近，不少公家機關都會開始出現裝扮全套的孩子，了融入孩子最喜愛的節日，金山區長廖武輝裝扮起現在最夯的「鬼滅之刃」動漫角色，而各課室更是運用平時業務會用到的工具來當起道具，過節還不忘宣導業務，讓人印象深刻。

金山區長廖武輝表示，每年萬聖節到來，金山國小附幼的小朋友都會裝扮到公所互動，近來天氣狀態不穩定，擔心下雨，小朋友外出會淋到雨，也決定要主動出發，到金山國小附幼欣賞孩子們的裝扮，並且應景發糖果，特別的是同仁突發奇想的將業務相關用具穿上身，邊過節還邊宣導、行銷，讓萬聖節多了一分專業氣息。

小朋友最喜愛的萬聖節不只是要比誰拿到的糖果多還要比誰身上的裝扮最厲害，在金山國小附幼就有一個孩子扮起了變形金剛，行走時就是酷炫的機器人，一趴下竟然變成一台帥氣跑車，不只孩子扮的開心，大人們更是驚呼連連。

金山區長廖武輝說，與主秘扮演鬼滅之刃的炭治郎以及善逸，為了融入孩子，事前還做了功課了解鬼滅之刃這部動漫，就是希望在這個小朋友最喜愛的節日裡，能夠與孩子一起同樂，要為孩子創造一個歡樂的童年。

金山 萬聖節 鬼滅之刃

延伸閱讀

影／金山知名自助餐遭惡意棄單 50個便當招待里民免費吃

助新住民融合 金山公所拍家鄉菜教學影片

金山區席開190桌 為長輩慶祝重陽節

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

相關新聞

環狀線經營權之爭 柯文哲：算盤是不同線分家經營

雙北續爭捷運環狀線經營權。新北市長侯友宜定調「自己捷運自己負責」，柯文哲今備詢時表示，每人分一些，這是最合理的方法，一條...

樹林LG11站變設計引抗議 新北捷運局:配套措施都有做好

捷運萬大樹林線LG11段更改設計引發部分居民不滿，今日上午逾20位民眾至交通部抗捷運局變更設計「捨直取彎」，繞進金城公園...

金山萬聖節歡樂童年 區長裝扮「鬼滅之刃」

隨著萬聖節的腳步接近，不少公家機關都會開始出現裝扮全套的孩子，了融入孩子最喜愛的節日，金山區長廖武輝裝扮起現在最夯的「鬼滅之刃」動漫角色，而各課室更是運用平時業務會用到的工具來當起道具，過節還不忘宣導業務，讓人印象深刻。

中泰國小學生體驗米食 越南籍媽媽教做春捲

新北市淡水的中泰國小舉辦食米食農教育推廣體驗，由社區農民捐一分地稻田，讓學生從插秧到收割，做出自己種植的米粒，學校找來越南籍媽媽們，來教大家怎麼製作越南春捲，家長帶著孩子來體驗，深刻了解異國米食文化。

平溪區老街重新美化 十分卸煤場要辦嘉年華

新北市議員林裔綺向市長侯友宜爭取1640萬、500萬經費，改善平溪區十分、菁桐老街地面破損與電纜地下化的美化工程，並在28、29日舉辦公聽會，新平溪煤礦園區將在本週六(31)日舉辦礦鄉嘉年華活動，活化十分卸煤場空間，歡迎民眾參加。

金瓜石居民歡喜參與 礦山藝術季動起來

新北市立黃金博物館的礦山藝術季，於今(29)日正式舉辦裝置藝術的開幕活動，除了邀請在地居民、藝術家組成的身聲劇團表演音樂舞蹈開場，還有瓜山國小學生製作的路線指引及藝術創作者的親自導覽，而當地阿公阿嬤也製作傳統美食「酥餃」當伴手禮，共六項裝置藝術即日起將展至11月底。

汐止軍用地遭盜租 民代要求清查提告

汐止區一塊軍用地遭倒廢棄物，在新北市議員張錦豪進一步追查下，竟然發現陸軍第六軍團有人做假文件，盜租土地，從中獲利，今(29)日立委蔡適應、新北市議員張錦豪就召集國防部及第六軍團到現場，針對這起盜租軍用地，對租用土地的廠商提出告訴。

迎捷運元年！台中天津路服飾商圈辦捷運站時尚快閃秀

台中市天津路服飾商圈主委吳永芳今天說，天津商圈是中部最大的服飾百貨批發業據點，為迎接台中捷運綠線預計在今年底通車，台中正...

為淡江大橋煙火秀暖身 八里左岸今年先放6分鐘跨年煙火

連接八里、淡水兩岸的淡江大橋預計在2024年完工，新北市長侯友宜今於議會答詢指出，將於完工前在淡水河左、右岸推動一系列燈...

辯草悟廣場短租金少九成 中市議員局長跳針互不讓

台中市西區草悟廣場原業者與市府未續約，觀旅局將長期OT合約變成9個月的短約，國民黨市議員李中指出，市府原本每個月收入從1...

故宮南院37億元新館規劃設計發表 預訂115年底試營運

故宮南院為提供多樣化展示空間及友善服務，優化民眾參觀體驗，將於湖畔區興建新館。目前總預算37億元新館已進入細部設計階段，...

打臉陳吉仲 黃珊珊：台北市沒有一家牛排館會關門

萊克多巴胺豬肉明年將開放進口，多縣市訂定食安自治條例，要求零檢出。農委會主委陳吉仲昨表示，若堅持零檢出「三分之二牛排館都...

熱門新聞

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

影／台南議會又爆出衝突！藍議員被抓傷、綠議員流血

侯友宜：核廢料最終貯存場問題要院級以上說明

陳其邁要求記酒駕警兩大過免職 藍營議員質疑撈過界

鶯歌西湖街、大湖路過窄 2天1車禍

員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。