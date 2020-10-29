金山萬聖節歡樂童年 區長裝扮「鬼滅之刃」

隨著萬聖節的腳步接近，不少公家機關都會開始出現裝扮全套的孩子，了融入孩子最喜愛的節日，金山區長廖武輝裝扮起現在最夯的「鬼滅之刃」動漫角色，而各課室更是運用平時業務會用到的工具來當起道具，過節還不忘宣導業務，讓人印象深刻。

金山區長廖武輝表示，每年萬聖節到來，金山國小附幼的小朋友都會裝扮到公所互動，近來天氣狀態不穩定，擔心下雨，小朋友外出會淋到雨，也決定要主動出發，到金山國小附幼欣賞孩子們的裝扮，並且應景發糖果，特別的是同仁突發奇想的將業務相關用具穿上身，邊過節還邊宣導、行銷，讓萬聖節多了一分專業氣息。

小朋友最喜愛的萬聖節不只是要比誰拿到的糖果多還要比誰身上的裝扮最厲害，在金山國小附幼就有一個孩子扮起了變形金剛，行走時就是酷炫的機器人，一趴下竟然變成一台帥氣跑車，不只孩子扮的開心，大人們更是驚呼連連。

金山區長廖武輝說，與主秘扮演鬼滅之刃的炭治郎以及善逸，為了融入孩子，事前還做了功課了解鬼滅之刃這部動漫，就是希望在這個小朋友最喜愛的節日裡，能夠與孩子一起同樂，要為孩子創造一個歡樂的童年。