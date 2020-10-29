中泰國小學生體驗米食 越南籍媽媽教做春捲

新北市淡水的中泰國小舉辦食米食農教育推廣體驗，由社區農民捐一分地稻田，讓學生從插秧到收割，做出自己種植的米粒，學校找來越南籍媽媽們，來教大家怎麼製作越南春捲，家長帶著孩子來體驗，深刻了解異國米食文化。

中泰國小校長陳敏輝表示，這一次的米食新體驗，除了將傳統古早味的零食，磅米芳，帶進了校園，主題定為異國饗宴多元米食，找來越南籍媽媽們，來教大家怎麼製作越南春捲，還有泰國米食教育，以及大家相當期待的親子廚藝大賽，現場家長帶著孩子，用米食來料理，學生都覺得非常的有趣好玩。

中泰國小這一次加入了東南亞的米食文化，讓學生也可以了解不同國家的飲食方式。

校長陳敏輝表示，透過早期農業社會常見的爆米香，米食diy，讓孩子體驗古早味，而學校為了推廣米食文化，除了種植稻米，更將這些無毒米用日曬的方式，包裝起來，變身成為「泰陽米」，吃起來特別有香氣，透過這一場活動，不只是讓學生有美味料理可以吃，也能夠深刻了解米食文化。