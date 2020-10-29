聽新聞
test
0:00 / 0:00
中泰國小學生體驗米食 越南籍媽媽教做春捲
新北市淡水的中泰國小舉辦食米食農教育推廣體驗，由社區農民捐一分地稻田，讓學生從插秧到收割，做出自己種植的米粒，學校找來越南籍媽媽們，來教大家怎麼製作越南春捲，家長帶著孩子來體驗，深刻了解異國米食文化。
中泰國小校長陳敏輝表示，這一次的米食新體驗，除了將傳統古早味的零食，磅米芳，帶進了校園，主題定為異國饗宴多元米食，找來越南籍媽媽們，來教大家怎麼製作越南春捲，還有泰國米食教育，以及大家相當期待的親子廚藝大賽，現場家長帶著孩子，用米食來料理，學生都覺得非常的有趣好玩。
中泰國小這一次加入了東南亞的米食文化，讓學生也可以了解不同國家的飲食方式。
校長陳敏輝表示，透過早期農業社會常見的爆米香，米食diy，讓孩子體驗古早味，而學校為了推廣米食文化，除了種植稻米，更將這些無毒米用日曬的方式，包裝起來，變身成為「泰陽米」，吃起來特別有香氣，透過這一場活動，不只是讓學生有美味料理可以吃，也能夠深刻了解米食文化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言