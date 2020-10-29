平溪區老街重新美化 十分卸煤場要辦嘉年華

新北市議員林裔綺向市長侯友宜爭取1640萬、500萬經費，改善平溪區十分、菁桐老街地面破損與電纜地下化的美化工程，並在28、29日舉辦公聽會，新平溪煤礦園區將在本週六(31)日舉辦礦鄉嘉年華活動，活化十分卸煤場空間，歡迎民眾參加。

新北市議員林裔綺六月在新北市議會總質詢中提及，平溪區老街地坪破損，雖然一再地修補，仍是影響國際觀光景點的形象美觀，包括電纜地下化，希望未來能跟路面重鋪一同施作，因此28、29日兩天分別在十分老街、菁桐老街辦理說明會，希望在較少觀光客的後疫情時代，能盡快開始美化工程。

平溪區長曾繁盛表示，感謝新北市議員林裔綺為地方觀光及安全爭取經費改善，今年因碰上疫情，十分老街上遊客寥寥無幾，為了帶動地方觀光，新平溪煤礦博物園區，也將位在老街尾通往十分瀑布路線上的卸煤場空間整理活化，並邀請紙風車劇團於31日晚間演出，並透過當日下午的礦鄉嘉年華文創市集，製造新景點，未來期盼結合老街改造，讓十分地區的觀光更有看點。

新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸表示，紙風車劇團在年初因為火災事件，得到許多觀眾朋友的支持，這次特別選在平溪區表演，希望提供給偏鄉學童欣賞的機會，劇目「雞城故事」將在10/31晚上七點展演，歡迎附近居民、遊客共襄盛舉。