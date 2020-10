金瓜石居民歡喜參與 礦山藝術季動起來

新北市立黃金博物館的礦山藝術季,於今(29)日正式舉辦裝置藝術的開幕活動,除了邀請在地居民、藝術家組成的身聲劇團表演音樂舞蹈開場,還有瓜山國小學生製作的路線指引及藝術創作者的親自導覽,而當地阿公阿嬤也製作傳統美食「酥餃」當伴手禮,共六項裝置藝術即日起將展至11月底。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示,金瓜石黃金博物館在當地百年來,首次以文化資產結合地景藝術舉辦「礦山藝術季」,並以「MINE Art Festival」(the Mountain Invites our Neighborhood to Enjoy the Art Festival)縮寫命名,展現作品與地方景物融合、加深與鄉親互動的宗旨,今日開幕式由在地居民、藝術家組成的身聲劇團開場,日常器具變為節奏樂器,邀請台下貴賓一同跟上節奏,讓藝術動起來。

今年首次舉辦藝術季,規劃了六項公共藝術作品,並在今日由藝術家們親自導覽解說創作緣起,從祈堂老街尾的金瓜石醫院舊址,到空屋的活化,讓民眾反思過去歷史與現代人的時空對話;沿著老街巷弄,導覽團來到內九份溪與防空洞,透過在地自然景物製造出奇幻空間,也讓作品除了創作含意外,多了幾分聲光上的想像。

新北市文化局專委王錦華表示,活動除了六大作品,一路上還有瓜山國小學生們手繪的指引創作,在地阿公阿嬤也在前幾天製作傳統過節的美食「酥餃」,提供來賓當伴手禮,展現地方居民共同參與的精神,活動展期即日起至11/30,民眾有空不妨前來金瓜石祈堂老街欣賞。