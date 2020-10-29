汐止軍用地遭盜租 民代要求清查提告

汐止區一塊軍用地遭倒廢棄物，在新北市議員張錦豪進一步追查下，竟然發現陸軍第六軍團有人做假文件，盜租土地，從中獲利，今(29)日立委蔡適應、新北市議員張錦豪就召集國防部及第六軍團到現場，針對這起盜租軍用地，對租用土地的廠商提出告訴。

汐止大同路一段515巷進去，有一大片軍方用地，一直以來因為不適合做軍營就一直荒廢在這裡，成了環境治安死角不打緊，長期以來一直遭人傾倒廢土，也讓接獲陳情的新北市議員張錦豪要求相關單位追查，沒想到卻查出這起陸軍六第軍團上尉冒名出租軍有土地的弊案。

陸軍第六軍團少將主任陳中吉指出，我們發現以後經過一個月的調查，不管是偽造文書或是貪污的證據，已於2/13日以七大過撤職，移送法辦，當然我們六軍團的立場，對於這些不法的事件，這些不肖的幹部，決定嚴懲不貸，我們也必須展現我們的決心。

立委蔡適應表示，這件弊案有幾個非常嚴重的問題，廠商有表達他們有付相關的租金，那這筆錢流到那裡去了？這個要調查清楚，另外，也要求六軍團在轄區所有的營區到底還有多少閒置土地，明明上面去巡查沒有佔用、沒有問題，但現場看卻有佔用等情形，代表他們過去的巡查並不確實，所以要求他們一個月內重新清查。

市議員張錦豪指出，大同路一段515巷有發現處理廢棄物的工廠在這裡，那因為影響當地的環境及治安，所以，今天請蔡適應委員進行協調，發現軍用地遭盜租是假的合約以外，也希望將好的環境還給汐止，要求他們限期改善。

張錦豪表示，這裡在以前是國防部的眷地，如果可以給地方做一個更好的發展，這麼一大片的地方不應該淪為環境治安的死角，今天除了請國防部來，也請市府環保局、拆除隊、農業局及地政等相關局處來，確認這個地方不該出現的違建、或是違反水保、環境等問題，要求儘快改善。