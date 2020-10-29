改善國1林口交流道塞車 新北明送北入匝道方案

國道1號林口交流道出口長期交通壅塞，交通部長林佳龍9月初前往視察後，高公局僅提出林口A南出匝道增設立體化匝道方案，但新北市不滿，認為中央忽視北入匝道需求。新北市議員蔡淑君今質詢爭取進度，交通局表示，明天下班前送交北入匝道規畫方案，針對轉彎半徑、速率、坡度、長度等，都已依高公局要求修正完成。

對於林佳龍視察時，高公局提出的林口A南出匝道擬設立體化左右轉匝道方案，新北市長侯友宜當場表示不滿，認為方案已通過可行性評估，地方卻不知道；交通局也表示，新北提出的林口區文化一路增設北入匝道、林口A交流道至五股北上路段路肩開放公車行駛、強化林口地區聯外道路等3項建議，中央都忽視，深表遺憾。

為此，林佳龍裁示三個月內彙整意見後，再辦理後續設計，日前高公局也發函給新北市，要求10月時提出地方需求及規畫。

蔡淑君今質詢時指出，針對新增林口A南出匝道方案，建議可取消通往林口的高架匝道，改為平面道路右側拓寬，以免造成崇林國中師生及家長出入危險；另她也表示，雖長年爭取興建北入匝道，但新北提出的方案都被交通部否決，日前自己也建議最新方案給交通局，是否有相關討論進度，何時可送至交通部審議？

侯友宜表示，蔡淑君對於地方相當了解，相關建議也與新北市府看法接近，將與交通部持續協調，針對林口A南匝道方案再行研議；北入匝道部分，交通局正在進行最後修正，月底會提交給交通部。