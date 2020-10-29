柯文哲提環狀線歸北市管　新北市：合約期滿要收回

台北市長柯文哲今在議會表示，一條捷運線應由一家捷運公司經營，他覺得較好的分法是將基隆捷運、萬大線給新北，環狀線給台北市；新北市府發言人蔣志薇今轉述市長侯友宜看法，她強調，新北態度沒改變，仍希望依照合約，讓環狀線第一期經營權在委託期滿後收回來；至於基隆捷運、萬大線、環狀線歸台北市、新北市等問題，交由交通部召開協調平台討論。

新北市捷運局長李政安指出，環狀線是新北市出錢委託北市興建，時間到就要收回來，沒有給不給的問題，自己的孩子要自己養，我們希望能提早收回，但如果不行，待3年後合約期滿後收回，至於柯文哲說要經營這是2029年完工後的事，到時再來談。

蔣志薇也轉述侯友宜看法，她說，環狀線第一期經營權，新北市仍希望委託期滿後能收回經營權，態度始終如一；而柯所說的基隆捷運、萬大線給新北、環狀線歸台北這些議題，最好還是交由交通部召開協調平台共同研議。