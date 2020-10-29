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環狀線經營權之爭 柯文哲：算盤是不同線分家經營

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
捷運經營權之爭，柯文哲今備詢時表示，每人分一些，這是最合理的方法，一條捷運線一家捷運公司，基隆捷運、萬大線給新北，環狀線歸北市，這他的算盤。記者林麗玉／攝影
捷運經營權之爭，柯文哲今備詢時表示，每人分一些，這是最合理的方法，一條捷運線一家捷運公司，基隆捷運、萬大線給新北，環狀線歸北市，這他的算盤。記者林麗玉／攝影

雙北續爭捷運環狀線經營權。新北市長侯友宜定調「自己捷運自己負責」，柯文哲今備詢時表示，每人分一些，這是最合理的方法，一條捷運線一家捷運公司，基隆捷運、萬大線給新北，環狀線歸北市，這他的算盤。

柯文哲今天赴議會專案報告環狀線等重大市政，北市議員李銘賢表示，環狀線預估2029年完工，施工期高達9年，到完工營運時，柯侯市長都已卸任，但現在雙北持續爭環狀線經營權，甚至侯友宜還說，提前解約刻不容緩。對於環狀線之爭，柯文哲說，目前北市府已經行文交通部，希望比照基隆捷運由中央召集雙方協調。

柯文哲說，環狀線之爭，「侯友宜有他的.....他不能去示弱....」。柯認為，就是捷運路線拿出來，每個人分一些，這是做合理方法，「一條捷運線一家捷運公司，基隆捷運、萬大線給新北，環狀線給北市。」

李明賢也提到，若新北市要提前解約，或要求多兩席董事，北市府如何因應？柯文哲說，北捷是股份制，若要多一席董事就是要多6點多趴股份，就讓新北來買股分。議員問，北市府會開一個價格給新北？捷運局長張澤雄表示，目前新北只有向交通部說要買交通部的股分。

議員質疑，新北都找交通部溝通，難道柯侯不能直接溝通？不要兩邊各自放話？柯文哲說，他跟侯單獨時都講過了。

另外，對於前瞻捷運預算被砍掉85億元，會不會影響環狀線預算？張澤雄表示，只有刪減明後年6億元，不過承諾會在年度預算補回來，不會影響現在環狀線的作業？

至於民生汐止線，李明賢說，目前規劃民生汐止線要與基隆捷運整合，新北東湖端會由新北蓋，大稻埕到東湖會由台北市蓋，但新北蓋得與北市蓋的會有上下280公尺差？怎麼處理？柯坦言，那個站不會是有效的轉乘站，不過可以做步道等，但要走280公尺很困難，效果會很不好。

張澤雄表示，北市府已經要求基隆捷運部份，要保留延伸的彈性，後面才能夠銜接。

捷運環狀線 柯文哲

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