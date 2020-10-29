北市府推外國同性伴侶紀念證書 11月中開放申請

台北市政府民政局今天指出，將推出「外國同性伴侶紀念證書」，預計今年11月中旬起受理申請；證書設計結合台北、傳統「囍」字及雷射效果，歡迎外國LGBTIQ+朋友申請。

台北市民政局表示，台灣是亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，為歡迎全球各地、尤其亞洲地區的LGBTIQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒等多元性別者）朋友到台北玩，並在台北獲得社群認同感，將推出「外國同性伴侶紀念證書」。

民政局指出，「外國同性伴侶紀念證書」預計11月中旬起受理申請，只要2個外國朋友於專屬網站提出預約申請，預約日當天本人親至戶政事務所即可領取精美紀念證書。

台北市民政局人口政策科長吳重信向中央社記者表示，推出「外國同性伴侶紀念證書」，是因今年6月北市議會召開「擁抱彩虹經濟」座談會，建議市府推出紀念證書，吸引在國外還不能合法結婚的同志友人來台觀光。

吳重信指出，證書設計上融入台北及傳統「囍」字的概念，另加上雷射效果作為彩虹意象；證書以外國人士為主要發放對象，希望讓其獲得在原屬國無法得到的歸屬感。

吳重信表示，證書預計11月中旬開始受理申請，第一階段開放信義區戶政事務所，因信義區有外國人必訪地台北101，對想申請的外國友人來說最方便；之後，北市其餘戶政事務所也會陸續開放。

民政局指出，歡迎外國LGBTIQ+朋友申請「外國同性伴侶紀念證書」，並記得10月31日台灣同志遊行當天至民政局攤位走走，領取台北版專屬彩虹旗，數量有限，發完為止。