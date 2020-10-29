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樹林LG11站變設計引抗議 新北捷運局:配套措施都有做好

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導
新北市捷運局長李政安表示，不管是樹木、噪音都有配套措施來解決，會再請台北市捷運局與民眾多溝通。記者吳亮賢／攝影
新北市捷運局長李政安表示，不管是樹木、噪音都有配套措施來解決，會再請台北市捷運局與民眾多溝通。記者吳亮賢／攝影

捷運萬大樹林線LG11段更改設計引發部分居民不滿，今日上午逾20位民眾至交通部抗捷運局變更設計「捨直取彎」，繞進金城公園破壞景觀，砍逾百棵樹，且捷運距離金城國小教室僅10.4公尺，要求政府改變設計；新北市捷運局表示，更改後的設計方案可減少土地徵收、降低施工風險，公園樹木也將就近遷移，國小噪音問題會設置雙弧形隔音牆來解決。

近20位民眾今日上午到交通部抗議，認為原本LG11土城段沿線段設計直行在金城路，後因以施工便利為由，硬是將軌道與站體彎入金城公園，環差報告未經送審通過，將砍除超過百棵老樹，造成綠地全毀，要求交通部退回台北市捷運局的環差案。

新北市捷運局長李政安指出，當初會變更設計其實是因新規畫可以節省經費、降低施工風險，還能夠減少徵收用地，而且對景觀的衝擊也較小，轉乘更方便。

李政安說，該案更改設計後也有做好配套措施，像公園內的樹木都會遷移至鄰近區域，會妥善處理，另外經過學校的部分也都以雙弧形隔音牆來減少噪音，而且捷運路線較靠近操場，離學校教室比較遠。

李政安表示，該案是台北市主導設計，10月15日已經有開過說明會了，他們會敦促台北市捷運局與民眾再溝通。

捷運

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