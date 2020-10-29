迎捷運元年！台中天津路服飾商圈辦捷運站時尚快閃秀
台中市天津路服飾商圈主委吳永芳今天說，天津商圈是中部最大的服飾百貨批發業據點，為迎接台中捷運綠線預計在今年底通車，台中正式邁入捷運元年，天津商圈因捷運通車受惠，民眾搭捷運買衣服，天津路服飾商圈172家會員店家攜手在本月31日晚間6時30分起，在捷運綠線中清站旁的賴旺里民廣場舉辦「時尚街頭快閃秀」，透過10名專業模特兒利用綠燈轉換展示40套的時尚服飾，並搭配愛心公益拍賣，所得全數捐公益，也為天津路服飾商圈年貨大街暖場。
台中市經發局說，台中市長盧秀燕重對商圈發展，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，聚集超過300家服飾店，有如同台北五分埔，這場時尚街頭快閃秀是天津商圈今年秋冬走秀年度活動，以快閃秀搭配愛心公益拍賣，是市府補助商圈所舉辦的年度重要活動。
吳永芳說，今年秋冬服飾發表與往年有所不同，透過10名專業模特兒利用綠燈轉換走秀展示40套時尚服飾，模特兒穿搭服飾都可以在商圈買到，全都以偏韓系妝髮呈現，高貴不貴，流行又簡單。
吳永芳指出，這場時尚街頭快閃秀邀14家攤店家進駐旺里里民廣場（北區中清路一段、與文心路四段交叉口） 攤商從下午5時進駐，舞台上還有45名幼稚園小朋友穿著最新的童裝登台練膽，可愛度破表，模特兒走秀服裝一件不留拍賣出去，所得將全數捐給社福團體。
台中捷運公司表示，天津商圈緊鄰台中捷運綠線中清捷運站，捷運綠線預計年底通車，未來民眾買衣服逛街、甚至是逛年貨大街都可以搭捷運前來，便利又快速，節省找停車位的時間。
吳永芳說，詳情可上 FB粉絲頁「天津路服飾商圈」，或網站「T10-天衣無縫服飾outlet暢貨平台」 查詢。
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