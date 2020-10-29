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為淡江大橋煙火秀暖身 八里左岸今年先放6分鐘跨年煙火
連接八里、淡水兩岸的淡江大橋預計在2024年完工，新北市長侯友宜今於議會答詢指出，將於完工前在淡水河左、右岸推動一系列燈光秀及水上活動，今年底也將在八里左岸推出跨年煙火，為未來的淡江大橋跨年煙火秀暖身。新北市高灘地工程管理處表示，預計在八里結婚廣場附近施放，已上網進行招商，預計11月9日開標。
市議員鄭戴麗香今詢問，前瞻預算縮減，新北市多處重大建設如淡江大橋、淡北道路、軌道建設會不會被影響？侯友宜回應，若前瞻經費無法到位，對未來建設一定會產生重大影響，如未通過核定的八里輕軌、五泰輕軌、深坑輕軌等；「至於淡江大橋及已匡列的重大建設衝擊較小，未匡列的可能就會往後延。」
鄭戴麗香表示，隨著八里左岸觀光人潮日益增加，市府可在此規畫跨年活動；侯友宜回應，在2024年淡江大橋落成前，將在淡水河左、右岸推出一系列煙火、燈光秀、水上活動，今年底就會在八里左岸推出跨年煙火，為淡江大橋跨年煙火秀暖身，「打造全台灣的新地標」。
高灘地工程管理處表示，跨年煙火預計在八里結婚廣場附近施放，延續「河濱幸福三部曲」展覽及造景，以浪漫愛情為主題施放6分鐘煙火，已上網招商，預計11月9日開標，現場除了煙火還會安排表演節目，但細節還在研議，目前的八里光雕展則會持續，也會配合活動延長點燈時間。
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