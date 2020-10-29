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辯草悟廣場短租金少九成 中市議員局長跳針互不讓

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市觀旅局長林筱淇回應均依法辦理。記者陳秋雲/攝影
台中市觀旅局長林筱淇回應均依法辦理。記者陳秋雲/攝影

台中市西區草悟廣場原業者與市府未續約，觀旅局將長期OT合約變成9個月的短約，國民黨市議員李中指出，市府原本每個月收入從180萬驟降為12萬多，他擔心知名的草悟廣場形象與品質堪憂。觀旅局長林筱淇說，停車場劃回交通局管理，收入歸市庫，市府立即重啟草悟廣場招商作業，設定長期委託經營7+7年，今天截標。

草悟廣場原業者經營7年，去年底即依合約提出續約請求，但觀旅局遲至今年6月才啟動續約會前會，開兩次續約會議，提出的權利金與稅額偏高造成續約不成，導致第一線基層人員剩不到兩個月可作業，根本無法在11月6日合約結束前，透過合法招標程序找到願意繼續長期經營的業者。

林筱淇表示，兩次續約會議都由她主持，因市府開出資本額1500萬，租金另計。但原業者草公司表示無法接受條件，不再續約。林筱淇強調，草悟道7年來的時空變化太大，引入的人流十倍增，市府不可能「賤租」但新業者還沒有完成招標，所以先推出9個月短約，已有業者得標接手。

李中表示，原先OT業者每月繳交給市政府的相關租金、權利金約180餘萬，但現在短租業者一個月只需要12萬餘元的土地(建物)租金，因短租業者將之前營業不到3個月就收掉的市場模式搬到草悟廣場，轉租每月收入至少百萬以上，市府形同圖利業者，讓業者有套利的空間，且是短租，業者根本不會投入基礎設備的投資與維護，賺了就走的模式將會對草悟廣場的品牌形象與台中市的觀光形象產生莫大衝擊。

李中越說越生氣，林筱淇則度要站起來說明，李中大聲說「妳坐下，我不要妳說明」人家要跟你續約，「被們胡搞瞎搞」你們為什麼不要？！林筱淇：「他們沒有要續約！」李喊「坐下！」「他們沒有要續約」李連 喊5次「請坐！」但林筱淇還是不放棄「議員，根本不是這樣！」「180萬不收，改12萬，哪根筋錯了？」

林筱淇會後解釋，近年市府每年鄰近市民廣場舉辦各類節慶活動(如著名的爵士音樂節)，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功帶動周邊商業及人潮持續活絡，儼然是台中市聚客能力最強的地域(107年639萬人、108年659萬人)。但經過2次議約會議後，草悟公司未能接受相關契約條件，雙方無法達成共識。本府立即重啟草悟廣場招商作業，設定長期委託經營7+7年，109年9月30日公告，10月29日截標。

觀旅局表示，本案市府依約辦理草悟廣場委託經營，並考量合約新舊廠商銜接期間可能的空窗期，造成廣場周邊的觀光及交通服務中斷，依市府相關規定辦理短期租賃，並依規收取租金，善盡本局管理推動職責。

因草悟廣場委託經營案目前公告招標中，考量本案基地位在熱門景點草悟道周邊，為免空窗期間閒置，本局遂依「台中市市有財產管理自治條例」辦理草悟廣場1F+B1F短期出租作業，租金係依據「台中市市有閒置不動產短期出租作業要點」相關規定計收，承租範圍租金總計122,387元/月；另B2F+B3F停車場則請交通局自辦開單收費，停車場收入則由交通局收取納入市庫。

台中市議員李中對市府處理草悟廣場，大表不滿。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中對市府處理草悟廣場，大表不滿。記者陳秋雲/攝影

林筱淇 台中市 停車場

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