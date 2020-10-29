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故宮南院37億元新館規劃設計發表 預訂115年底試營運

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
故宮南院。本報資料照片
故宮南院。本報資料照片

故宮南院為提供多樣化展示空間及友善服務，優化民眾參觀體驗，將於湖畔區興建新館。目前總預算37億元新館已進入細部設計階段，預計111年工程發包、115年底試營運，故宮院長吳密察下午主持説明會。

故宮表示，國立故宮博物院南部院區自104年底開館試營運以來，隨即成為文化界矚目焦點。為了導入更多大型展示，提升參觀品質，故宮重新盤點軟硬體，針對展示、推廣等空間不足的情況，提出興建新館的中程計畫。 106年底行政院通過了「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業中程計畫」，其中「故宮國寶文物修復展示館建置計畫」在南院新建一個展館，大幅增加展示空間，落成後可以舉辦國際級大型展覽，進行文物修護及人才培育，並且使公共服務空間更加完善。

故宮南院新館的規劃設計及工程由內政部營建署全程專業代辦，108年10月規劃設計案由「張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所」得標，以典藏之青銅器文物做為建築物立面表現，並將「綠寶盒、水墨、翰墨山水」等概念，融合現有飛白墨韻館及湖畔景緻，進行意象式整體景觀規劃設計。

故宮南院表示，今年9月已完成新館規劃方案擇定，目前進入細部設計階段。館內空間主要分為三部分：「博物館展示」將設置人氣國寶廳、數位展廳、國際展廳等；「修護及典藏」規劃開放式庫房及文物修護空間；「教育推廣及人才培育」，配合展覽及修護主題，設置教育推廣教室及文物保存推廣教室等。

依目前進度，預計將於110年10月完成細部設計，111年3月完成工程發包及簽約，施工工期暫訂為1，170日曆天（實際仍需於細部設計階段評估）， 114年9月由內政部營建署完工驗收；接著由故宮接續辦理室內特殊裝修及策劃展覽，新館預計於115年12月28日開館試營運。

故宮南院 文物

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