打臉陳吉仲 黃珊珊：台北市沒有一家牛排館會關門

萊克多巴胺豬肉明年將開放進口，多縣市訂定食安自治條例，要求零檢出。農委會主委陳吉仲昨表示，若堅持零檢出「三分之二牛排館都要關了」，陳今再度堅持立場，若地方堅持零檢出，不只牛排館要關，「牛肉麵店呢？」台北市副市長黃珊珊今天在臉書嗆，北市食安條例零檢出對象僅「豬肉」，並沒包括牛肉，台北市牛排館沒有一家會關門，陳應快一點澄清更正。

黃珊珊今天在臉書以牛排館為題發文，黃珊珊批陳吉仲，應該完全沒有做功課。另外，黃珊珊也提到，進口豬肉的國家，目前雖只有美、加、紐、澳，但此波開放含瘦肉精的動物用藥殘留容許量，並沒有限制特定國家才能進口，所以只要在中央公告容許量以下，通通可進口，所以陳吉仲說，只有進口美豬可能含萊克多巴胺，但那只是「現在」，以後有利可圖的地方，進口商將本求利，不可能完全禁止。

黃珊珊說，目前法令只有規定容許量，並未禁止加拿大或紐澳的瘦肉精豬肉進口，到時候產地就不是瘦肉精的唯一指標， 中央說清楚講明白，這應該並不難吧。如果中央正式禁止除美國外的其他國家進口萊豬，陳吉仲才能說，只有美豬有萊克多巴胺，否則又只是誤導而已。

黃珊珊表示，台北市政府希望中央做好進口端源頭管理、銷售端清楚流向標示，讓店家與通路商都能清楚標示來源，消費者可以憑標示清楚判斷選擇，而不是讓國人碰運氣自求多福。人民只是希望知情，最怕的是吃到不知道的東西，政府刻意迴避問題並不會讓民眾更安心。