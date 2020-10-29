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13國進口豬只4國用萊劑 柯文哲：只要有利可圖就可生產

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午至議會專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午至議會專案報告。記者楊正海／攝影

政府開放進口萊克多巴胺美豬，但部分縣市訂定自治條例要求萊劑零檢出，衛福部要求地方檢討修正。台北市長柯文哲上午至議會專案報告，議員王鴻薇質詢指出，若中央宣告北市食安自治條例無效，是否支持議會釋憲？柯文哲說，「我當然現在支持」，他們要講清楚，源頭管理怎麼標示，要講清楚到底怎麼做，如果是鬼扯，他會反對。

柯文哲說，中央到現在沒有講要怎麼管理，他到前幾天才知道不是只有美國豬，覺得是從頭到尾誤導、蓄意詐欺。至於會不會走上街頭？柯文哲說，他會表達態度，源頭管理有這麼困難？源頭不管理後面無法查，靠地方政府善後， 哪有辦法，源頭管理不做，要花一大堆錢去做食安檢查，這太荒謬。

對於柯文哲說美豬不是食安問題，是溝通問題，王鴻薇說，這她全完不能接受，若不是食安問題，為何校園、警察、軍人不吃。 她要求柯文哲一定要抗拒中央侵犯地方自治權，食安自治條例修法，行政院可能不核定，但食安條例是地方自治權，大法官曾解釋電子遊戲場要距學校、醫院50公尺以上，但有些地方更嚴格，有人提釋憲，大法官解釋中央訂的是基本標準，地方可以用更嚴格的標準。

議員苗博雅說，他贊成是溝通問題，台灣含萊克多巴胺牛肉來了8年，美豬是2005進來，還開放13國進來，現可以使用萊劑養豬的有27國，但可進口台灣的只有4國，但柯文哲說，這不一樣，只要有利可圖，就可以生產了。

苗博雅表示，國人現在萊牛，每年吃3公斤，現在推估萊豬占美豬22%，國人每年吃美豬0.49公斤，未來平均吃0.1公斤，和萊牛相比，哪一個比較多？一年吃3公斤的萊牛可以管，平均0.1公斤的萊豬就有沒有能力管？ 柯說，過去有管嗎？

柯文哲 食安 美豬

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