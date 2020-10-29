社子島家戶訪查仍過水？柯文哲：會盡善盡美 不會做假

社子島爭議，北市府因遭監察院糾正，正進行第二輪家戶訪查，議員黃郁芬質疑，由於許多居民都擔心，北市府這次的家戶訪查又是過個水，要求柯市府完成家戶訪查並補做分析，等相關程序完善，再來開環評大會才有意義。北市地政局長張治祥表示，「我們會盡力，會在議員的建議下執行」。

柯文哲說，「局處同意就同意，北市府會將家戶訪查盡善盡美，我們不會做假的。」

柯文哲今天赴議會專案報告，針對社子島案，柯文哲說，北市府目前處理社子島爭議，就是「大方向不變、細部可修正、確保不會比現在差、有問題就個案處理。」柯文哲也保證，他一定會做到戶戶安置，一定會比現在好。「若有居民有委屈不要緊，我們(市府)有委員會，會個案處理。」

由於社子島居民質疑，北市府第一次的家戶訪查率過低，議員要求北市府，不應該趕在11月中完成第二輪家戶訪查，甚至訪查完，應該也要進行相關分析，等程序完善後，再來開社子島環評才有意義。

另外，對於社子島許多居民反對區段徵收，黃郁芬說，柯文哲曾於8月底受訪提到，他不會突然有一天派推土機去社子島，議員問柯，立場是否沒有改變？柯文哲表示，「我當然不是強盜，但社子島開發，我也不能答應，有一個人反對社子島就不能開發。」

柯文哲說，他處理社子島的態度都沒有改變。