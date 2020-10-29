北市蟾蜍山修復後誰管？文資團體質疑「無局處想負責」

台北市府把蟾蜍山列為「城南博物館」，投入1.5億元進行保存與活化，煥民新村整修分2期，共斥資1億元。其中，2018年因水土保持問題，市府投入5,000萬進行整治。不過，文資團體認為，工期結束後，山區水土保持等業務歸類在何處，目前無下落，質疑「北市文化局、大地處都不願意負責，接管後續保護責任。」

北市議員王閔生與北市副市長黃珊珊28日會勘，王表示，目前已經爭取煥民新村由文化局著手修復，並針對聚落區進行水土保持及污水接管工程。

北市府曾投入5000萬元進行蟾蜍山聚落區修復。好蟾蜍工作室發起人林鼎傑認為，過去20年因為台科大、國產署等地主欠缺維護「長期擺爛」。而後，當初文化局出資，大地處代辦施工，「文化局肯出資整治全區水保值得肯定，但目前沒有局處願意負責後續山坡地的巡勘監測，擔心沒多久水保又出問題」，質疑三方互相推卸。

王閔生則提出建議，煥民新村E區正在修復，未來將提供農試所第一代居民以專案計畫、提供歷史見證、解說方式入住，「但目前每戶的格局仍有調整的空間，建議將現有的房舍，以併戶的方式，擴大居民的合理使用空間。」

黃珊珊表示，考慮到第一代居民多半年事已高，未來居住空間的需求，市府會整合居民的訴求與工程規劃設計的可能，尋求最適的解決方案。

文化局則表示，關於此次會勘相關訴求意見，本局尊重並理解在地民眾意見及訴求。後續文資程序將依相關規定程序妥處，以維繫整體山坡地安全及適法性與地區整體景觀事宜。