大巨蛋爆出24項簽證不實 柯文哲：涉公安 該停就會停工

台北市議員簡舒培踢爆，建築師公會8月11日抽查大巨蛋，發現有24項簽證不實的缺失，其中5項涉及重大缺失，包括影城棟不符合建築技術規則第99條，已涉公共安全。簡舒培今天議會第二輪質詢再問柯，建築師公會抽查發現大巨蛋光看圖就是不安全，是否該先停工再復工？柯文哲回應，「若涉及公共安全，大巨蛋該停(停工)就會停」，但他現在還不知道發生什麼事，要去了解。

柯文哲今天赴議會專案報告，簡舒培拿出8月11日建築師公會的抽查結果，質疑大巨蛋也不符建築技術規則第99條，有24項簽證不實缺失，其中5項是重大事項，已涉及公共安全，要求市府應先停工，等符合再復工。柯文哲回應，「沒問題！但還是要先知道到底是什麼問題？」

柯文哲說，市府還是有判斷，「是就是、不是就不是」，「若涉及公共安全，大巨蛋該停(停工)就會停」，但他現在還不知道發生什麼事，要去了解。

簡舒培表示，若市府之後複審，還是認定大巨蛋簽證不實，涉及公共安全....，柯文哲回應，「該停工我們會停工。」

柯文哲說，北市府不會包庇任何人，若大巨蛋簽證不實，建築師該送懲戒就再送懲戒，沒有要包庇誰。都發局長黃景茂也說，這還要送複審，若涉重大缺失，市府也會再移送建築師懲戒。

另外，簡舒培也問柯文哲，北市府已在大巨蛋建照註記，發使照前要符合建築技術規則第97、第127條，遠雄是否會在大巨蛋辦演唱會？柯文哲回應，大巨蛋有可能會開演唱會。

柯說，依照建築技術規則第127條規定，大巨蛋要辦演唱會要送審，就好像跨年，每次也要申請，但會有第一次比較嚴格的申請，將來申請多少人，若超過就要重新送台建中心審。