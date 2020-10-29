被問民調高 侯友宜：其他首長表現都比我好

新北市長侯友宜今天針對議員要求未來「登大位」要調整統籌分配稅款額度、救救新北市時答詢說，他以新北市長身分爭取預算，才是眼前最急迫的事情，對未來發展才有好處。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員劉美芳質詢指出，侯友宜26日在美麗島電子報2024總統大選可能人選民調中，以超過7成信任度，領先副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫、台北市長柯文哲。

劉美芳詢問，根據這份民調，侯友宜認為自己和桃園市長鄭文燦的差異？跟鄭文燦比，誰做的比較好。

侯友宜答詢時頻頻強調「我是新北市長、不是候選人」，並指民調中的每一位首長表現都比他好，「長得也比我好啊，每一個都很認真實在。」讓劉美芳忍不住笑場說：「這不是比顏值。」

劉美芳接著問，怎麼看鄭文燦向中央爭取經費，行政院長蘇貞昌卻回以「不然換你來做做看」，新北市升格10年來人均預算不增反減，要求侯友宜承諾未來「登大位」要調整直轄市與縣轄市的統籌分配稅款額度、救救新北市。

侯友宜說，地方很多資源仰賴中央，資源分配有其考量，他的想法很簡單，財政劃分好好調整，有個公平機制，他以新北市長爭取預算，才是眼前最急迫的事情，對未來才有好的發展。

此外，劉美芳也針對近期共機擾台議題，指美國大選11月3日登場，恐是中國攻台最好時機，「希望到時候市長不是拿掃把保護我們」。

侯友宜表示，包括防空洞、避難所等，防災地圖家戶都有，另也有防災避難手冊、定期舉辦防災訓練，居安思危，一定做好萬全準備。